Ternana-Sampdoria, probabili formazioni e dove vederla in tv

Ospiti di Pirloche arrivano dal successo ai rigori in Coppa Italia contro il Sudtirol e una formazione che potrebbe essere confermata. Spazio a Stankovic tra i pali anche se in settimana si era visto Ravaglia. Difesa con Depaoli, Murru, Ferrari, Giordano. In mezzo Verre, Yepes, Benedetti. In avanti Delle Monache, De Luca e La Gumina. Ancora out per infortunio Borini.