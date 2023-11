Ternana, scelto il sostituto di Lucarelli: ecco chi siederà in panchina

La sconfitta interna della Ternana contro il Venezia (con rete decisiva di Gianluca Busio) costerà cara a Cristiano Lucarelli. Dopo una prima fase di valutazione - come dimostrano le parole del direttore sportivo Stefano Capozucca - la società rossoverde ha deciso di procedere con l'esonero dell'ex Catania. Cristiano Lucarelli paga il penultimo posto in classifica e i soli sei punti conquistati in dodici giornate del campionato di Serie A. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Ternana ha ormai scelto il sostituto. Roberto Breda è il primo nome della lista e nella giornata di lunedì si dovrebbe procedere con la chiusura.