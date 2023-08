Ternana, si stringe per il prestito di Bayeye. Corrado verso la Serie A

Prosegue il mercato della Ternana. A movimenti in uscita corrispondono altri in entrata, anche se qualche critica riguardo gli acquisti non è mancata. In ogni caso, l'ultimo colpo che le Fere potrebbero chiudere è quello di Brian Bayeye, centrocampista classe 2000 che secondo quanto riportato da Calciofere.it sarebbe ad un passo dall'accordo. Il cartellino del giocatore appartiene al Torino, il quale lo scorso anno l'ha usato pochissimo e cerca una sistemazione in B con la formula in prestito. La Ternana appare in pole, nei prossimi giorni potrebbe arrivare l'ufficialità.