Ternana-Südtirol, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Scenderanno in campo alle 14 Ternana e Südtirol per la sfida di Serie B valida per la 36esima giornata.

Ternana-Südtirol scenderanno in campo oggi, sabato 6 maggio 2023 alle ore 14 per la 36esima giornata di Serie B. Se i padroni di casa non sembrano avere modo di sperare nei playoff, gli ospiti, ora quinti a pari punti col Cagliari ma con una gara in meno dei sardi, vogliono tenersi stretto il quarto posto.

Ternana-Südtirol, le ultime La Ternana di Lucarelli ha 43 punti in classifica e, come detto, probabilmente nessuna particolare ambizione playoff possibile. In campo ci saranno Palumbo e Partipilo a sostegno di Favilli di punta. Coulibaly, Di Tacchi e Agazzi in mezzo al campo. In difesa davanti a Iannarilli spazio a Ghiringhelli, Mantovani, Sorensen, Corrado.

Discorso ben diverso per il Südtirol di Bisoli che vuole continuare a stupire e tenersi strettissima la quarta posizione. Per farlo, spazio a Mazzocchi e Odogwu in attacco con il primo che dovrebbe agire leggermente più arretrato. In mezzo De Col, Tait, Rover e Fiordilino. In difesa davanti a Poluzzi ci saranno Curto, Zaro, Masiello, Celli.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Ternana e Südtirol andrà in scena, come detto, oggi sabato 6 maggio 2023 alle ore 14 per la 36esima giornata di Serie B.

Saranno DAZN, Helbiz Live e Sky a trasmettere l'evento in diretta tv e streaming. In particolare in streaming, anche su dispositivi mobili, con DAZN, Helbiz e Sky Go.

Di seguito anche le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli; Ghiringhelli, Mantovani, Sorensen, Corrado; Coulibaly, Di Tacchio, Agazzi; Palumbo, Partipilo; Favilli. All.: Lucarelli

SUDTIROL(4-4-1-1): Poluzzi; Curto, Zaro, Masiello, Celli; Taït, De Col, Rover, Fiordilino; Mazzocchi, Odogwu. All.: Bisoli