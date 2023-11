Ternana, ufficiale: esonerato Cristiano Lucarelli

Era nell'aria da diverse ore, ma adesso è ufficiale. Con una nota diramata sui propri canali ufficiali, la Ternana ha annunciato la decisione di esonerare Cristiano Lucarelli e il suo staff. Al suo posto, come noto, è pronto a subentrare Roberto Breda. In questo caso, si tratterà di un ritorno. Di seguito, la nota integrale della Ternana che, nel ringraziare Lucarelli e il suo staff, ha deciso di cambiare in panchina per provare a svoltare una stagione fin qui sfortunata, con la squadra di Terni al momento nei bassi fondi della classifica e in piena zona retrocessione.