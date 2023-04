Ternana-Venezia, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Ternana e Venezia si daranno battaglia oggi alle 16:15 per la gara valida per la 34esima giornata di Serie B.

Ternana-Venezia si daranno battaglia oggi, domenica 23 aprile 2023 alle ore 16:15 per la 34esima giornata di Serie B. Un match molto importante per le ambizioni delle due formazioni con i padroni di casa che potrebbero avvicinarsi alla zona playoff e gli ospiti che, invece, con un successo si porterebbero proprio a ridosso dei rivali.

Ternana-Venezia, le ultime

La Ternanadi mister Lucarelli dovrebbe affidarsi per la gara di oggi a Falletti e Partipilo in sostegno di Favilli, punta avanzata. In mezzo al campo Palumbo, Di Tacchio e Cassata dirigeranno le operazioni. In difesa davanti a Iannarilli toccherà a Defendi, Diakite, Sorensen, Corrado.