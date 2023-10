Cavese-Rotonda, malore in campo per l’arbitro: partita sospesa

Attimi di forte paura tra i dilettanti, precisamente al "Simonetta Lamberti" di Cava de' Tirreni. Come raccontato da diverse testate locali infatti, l'arbitro della gara di Coppa Italia Serie D tra Cavese e Rotonda - il sig Gabriele Sciolti di Lecce - ha accusato un malore durante la partita che, inevitabilmente, è stata sospesa. Sono ancora in corso gli accertamenti sulle condizioni del direttore di gara.

Malore in campo per l'arbitro in Cavese-Rotonda: l'accaduto

Momenti di panico nella sfida valida per i trentaduesimi di Coppa Italia Serie D tra Cavese e Rotonda. Al 20' infatti, la squadra di Cinelli era già sul 2-0, ma la partita ha subito l'inaspettata interruzione. Il motivo? Le condizioni del direttore di gara, il sig. Gabriele Sciolti della sezione di Lecce. Come spiegato da diverse testate locali, l'arbitro ha accusato un malore. Rientrato negli spogliatoi con l'aiuto dei sanitari, Sciolti riesce a tornare in campo tra gli applausi della gente. Tuttavia, sarà solo per un attimo. Durante l'intervallo infatti, l'arbitro ha accusato un nuovo malore e la gara è stata definitivamente sospesa. Sono in corso gli accertamenti sulle condizioni del direttore di gara.