Serie D, Trapani da record: un dato può far sognare la tifoseria granata

Tra le protagoniste indiscusse di questa stagione nel campionato del girone I di Serie D, il Trapani di Alfio Torrisi si è da tempo candidata concretamente alla vittoria del gruppo e al conseguente salto di categoria. Per i granata, che hanno iniziato la stagione nel migliore dei modi, non sarà però semplice. Ancora da valutare il percorso della LFA Reggio Calabria di Bruno Trocini, l'avversario più accreditato per tentare di mettere i bastoni tra le ruote al Trapani di Valerio Antonini sembra essere il Siracusa, attuale capolista del girone I di Serie D.

Trapani, solidità e rosa ampia: la Serie C è un sogno concreto

Con una partita in meno rispetto alla capolista Siracusa, il Trapani è sulla carta la squadra più forte e competitiva dell'intero girone e, con ogni probabilità, dell'intero campionato di Serie D. Tuttavia, ciò che sorprende - nonostante i grandi nomi in avanti tra le fila dei granata - è senza dubbio la fase difensiva. Considerando anche la scorsa stagione, sono nove le gare consecutive in cui il Trapani non ha ancora subito gol tra campionato, spareggi e Coppa Italia. Un risultato importante, che va avanti con forza in questa stagione. Nelle prime 6 gare di campionato infatti, la squadra di Alfio Torrisi ha trovato 16 reti, subendo zero reti. Un dato da record, che proietta i siciliani tra le migliori in Europa sotto il capitolo dei gol subiti. Gli avversari tremano, il Trapani viaggia spedito verso la Serie C.