Morimoto torna in Italia ed è pronto per l’Akragas: “Felice. Ho sentito Biagianti”

L'ex attaccante anche del Catania pronto per l'esperienza in Serie D.

Sembrava essere saltato il ritorno di Takayuki Morimoto in Italia. Invece, nelle scorse ore, l'ex attaccante del Catania è atterrato proprio nella terra dove aveva giocato e entusiasmato la piazza etnea ma non per tornare in maglia rossazzurra, bensì per firmare con l'Akragas, formazione di Serie D.