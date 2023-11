Reggina, Trocini sul Lamezia Terme: “Episodio gravissimo, voglio spiegazioni”

Intervenuto ai microfoni di SerieD24.com, Bruno Trocini ha parlato della situazione del Lamezia Terme. Dopo essersi iscritta in Serie D (costruendo una squadra importante), il club calabrese - nelle scorse ore - ha infatti annunciato la scelta di ritirarsi dal campionato del girone I di Serie D. Una decisione surreale (ma non sorprendente) per gli addetti ai lavori, che sono rimasti spiazzati dal comportamento della società gialloblù, accusata da molti di aver falsato il campionato. Come detto in precedenza, sul tema è intervenuto anche Bruno Trocini, l'allenatore della Reggina.