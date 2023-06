Spagna, Jordi Alba: “Io capitano? Lo speravo ma non me l’aspettavo”

CONVOCAZIONE E FASCIA - "Alla fine hai sempre la speranza di essere convocato. È vero che non c’ero l’ultima volta e ammetto che mi ha colto un po’ di sorpresa. Penso che quando ho giocato l’ho fatto a un buon livello e la convocazione è arrivata in un buon momento di forma. Cercherò di fare del mio meglio", ha detto Jordi Alba. "La fascia da capitano? L'ho cercata ed è un orgoglio ma non pensavo sarebbe arrivata perché prima di me (per gerarchie ndr) c'erano tanti. Darò il massimo in questo ruolo e aiuterò tutti".