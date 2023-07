Spagna-Svizzera U21, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Per quanto riguarda la Svizzera di Rahmen ecco Saipi tra i pali. Blum, Stergiou, Amenda e Vouilloz a formare il pacchetto difensivo. Rieder e Jashari in mezzo. Males, Imeri, Ndoye dietro a Amdouni.

La partita tra Spagna e Svizzera Under 21 si giocherà, come detto, oggi sabato 1 luglio 2023 alle ore 21. Le due squadre si daranno battaglia per i quarti di finale. Chi vincerà passerà alla semifinale con avversario ancora da decidere.

Per gli appassionati dell'Europeo U21, la sfida potrà essere vista in tv e in streaming. La Rai detiene i diritti per trasmettere le gare e per questo il match potrà essere visto su Rai Sport sul canale 58. In streaming anche su Rai Play disponibile su dispositivi mobili quali smartphone, tablet e pc.