Spagna-Ucraina U21, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Le Furie Rosse sono avanti nella differenza reti grazie alle quattro reti segnate - una in più degli ucraini - e alle zero subite. La formazione spagnola potrebbe puntuare su Tenas tra i pali. In difesa Victor Gomez, Paredes, Pacheco, Miranda; Alez Baena, Blanco in mezzo. Avanzati Rodri, Sancet e Sergio Gomez con Abel Ruiz di punta.

Per l'Ucraina, invece, spazio a Trubin a difendere la porta. Sych, Batagov, Talovierov e Vivcharenko in difesa. Centrocampo con Bondarenko e Brazhko in mediana. Kashchuk, Kryskiv e Bragaru dietro a Sikan.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partitra tra Spagna U21 e Ucraina U21 valida per la terza sfida del girone B dell'Europeo di categoria potrà essere seguita dagli appassionati in diretta tv e live streaming.

Il match sarà visibile su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre), in quanto la Rai ha acquisito in esclusiva gran parte dei diritti del campionato europeo under 21. Esiste poi anche l'alternativa dello streaming che potrà essere sfruttata su Rai Play anche su dispositivi mobili quali smartphone, tablet e pc.

SPAGNA (4-2-3-1): Tenas; Victor Gomez, Paredes, Pacheco, Miranda; Alez Baena, Blanco; Rodri, Sancet, Sergio Gomez; Abel Ruiz.

UCRAINA (4-2-3-1): Trubin; Sych, Batagov, Talovierov, Vivcharenko; Bondarenko, Brazhko; Kashchuk, Kryskiv, Bragaru; Sikan.