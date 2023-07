Spagna-Ucraina U21, probabili formazioni e dove vederla in tv

Spagna-Ucraina Under 21 , semifinale degli Europei di categoria in corso di svolgimento in Georgia e Romania, si giocherà nella serata di mercoledì 5 luglio allo stadio Ghencea di Bucarest. Fischio d'inizio alle 21.

La partita sarà visibile in diretta tv, in esclusiva e in chiaro sulla Rai, che ha acquisito i diritti degli Europei: il match, in particolare, sarà trasmesso su Rai Sport (canale numero 58 del Digitale Terrestre).