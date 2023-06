Spalletti: “A Napoli ho conosciuto felicità totale. Ho un pizzico di rammarico per…”

In occasione del The Coach Experience, kermesse annuale organizzata dall'Associazione italiana allenatori di calcio a Rimini, Luciano Spalletti ha avuto modo di parlare, prima e dopo, relativamente la sua esperienza al Napoli e non solo.

"Ho vissuto l’emozione più bella per un allenatore, l’ho vissuta da protagonista. Io non dimenticherò un solo istante, né un solo ragazzo, né una sola persona. Io ho conosciuto la felicità totale, vincendo il campionato. Ma il lavoro grosso lo hanno fatto loro, i tifosi. C’è un sentimento che si è sedimentato, sarà indistruttibile e dunque eterno. Il tatuaggio è stata un’esigenza, mi sono voluto scolpire l’immagine di Napoli sulla pelle perché non tutte le cicatrici sono dolorose, anzi questa è ben altro. Ho vissuto per riuscirci, per la città, per il popolo", ha detto il tecnico che ha salutato l'ambiente partenopeo.