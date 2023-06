Strootman deve scegliere: Genoa o… Rotterdam. L’aria di casa “lo stuzzica”

L'olandese, dopo la promozione in A, riflette sul futuro. Può restare al Genoa in prestito o "tornare a casa".

"L'aria di casa stuzzica Strootman: Rotterdam fa concorrenza al Genoa". Questa la sentenza de Il Secolo XIX a proposito del futuro del centrocampista. L'olandese non ha ancora deciso se restare in Italia o tornare in Olanda e dovrà presto scegliere in modo definitivo cosa fare.