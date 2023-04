Strootman: “Ho pensato al ritiro. Genoa? Obiettivo A. Su Gilardino…”

Il centrocampista ora al Grifone ha ripercorso alcune tappe della sua carriera calcistica tra infortuni, allenatore e il presente al Genoa.

Intervista a Il Messaggero per il centrocampista del Genoa Kevin Strootman che ha avuto modo di parlare di svariati argomenti. Dagli infortuni subiti, all'ipotesi ritiro fino all'attualità al Grifone con l'idea fissa di tornare in A.

BILANCIO - Parlando della sua carriera: "So che la mia carriera poteva essere diversa, forse migliore, ma è vero pure che tanti calciatori, infortuni come i miei, li hanno subiti a 15, 16 anni e hanno smesso di giocare presto. In fondo sono ancora qui", ha esordito Strootman.

INFORTUNI - Facendo riferimento agli infortuni subiti, da quello a Napoli fino a quello subito a Firenze: "Il più negativo? Decisamente Napoli. È stato tremendo, ma poi ho pensato che potevo uscirne. Invece mi hanno sbagliato l’operazione e sono entrato in un tunnel. Poi mi sono fatto male al Franchi ma poteva accadere nella gara successiva. Se tornassi indietro, di sicuro farei altre scelte". "Se ho pensato al ritiro? Sì l’ho pensato, quando un medico tedesco mi ha detto che se non mi fossi operato avrei rischiato. Poi per fortuna è arrivato il professor Mariani. Il giorno in ho giocato con la Primavera ho capito che l’incubo era alle spalle. Oggi non sono più quello di prima, il mio passo è più lento, uso più la testa e magari chissà, questo ritmo mi allungherà la carriera".

ATTUALITA' - Si parla anche del Genoa che sta provando a risalire nel massimo campionato di calcio: "Come mi trovo? Bene, l’obiettivo è tornare in A. Gilardino? Molto preparato, sta facendo un gran lavoro. Non è da tutti".