Svizzera-Italia U21, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo alle 18 per la seconda gara del girone dell'Europeo U21. Bella sfida tra Svizzera e Italia.

Svizzera-Italia U21, le ultime

Partita già da dentro o fuori per gli Azzurrini che dopo il debutto amaro contro la Francia con le note polemiche per un gol non assegnato e un rigore non dato, si trovano obbligati a vincere contro la Svizzera che, invece, dal canto suo ha avuto la meglio nella prima gara del girone contro la Norvegia.