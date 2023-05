Tardelli: “Siviglia-Juventus? Fiducioso. Ma il vero avversario di Allegri è…”

"Sembrava fosse finita per la Juventus e invece al 97’ Gatti è riuscito a cambiare tutto. Un gol che mi dà fiducia…", ha proseguito analizzando la gara d'andata della semifinale di Europa League. Non manca un commento su mister Allegri, anche con un tono ironico: "Il suo avversario? Sono i tifosi… (ride, ndr). Credo che Allegri abbia questo calcio in testa da sempre. Il suo avversario è il non volersi evolvere, non volere cambiare. Invece a volte è necessario. Ma devi avere anche l’aiuto totale dei giocatori o avere quelli giusti per farlo. In questo momento non ha un leader in campo. Per fare un certo tipo di gioco devi avere un giocatore in grado di esserlo, di prendersi responsabilità, di far girare la squadra. La Juventus è stata bella quando c’era Pirlo, quando c’erano certi campioni", le parole riprese da TMW.