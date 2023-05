Siviglia-Juventus, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo alle 21 per la semifinale di ritorno di Europa League. Appuntamento decisivo tra Siviglia e Juventus.

Redazione ITASportPress

Siviglia-Juventus si giocherà questa sera, giovedì 18 maggio 2023 alle ore 21 per la semifinale di ritorno di Europa League. Scendono in campo le due formazioni dopo il pari per 1-1 dell'andata. In palio un posto nella finalissima contro una tra Bayer Leverkusen e Roma.

Siviglia-Juventus, le ultime Grande attesa per la gara del Ramon Sanchez Pizjuan dopo il Siviglia vuole vincere davanti al proprio pubblico e confermarsi squadra di Coppa. Per farlo Mendilibar si affiderà ancora una volta a En-Nesyri in attacco. In suo appoggio dovrebbero esserci Ocampos, Oliver Torres, Bryan Gil ma attenzione anche a Suso che scalpita. In mediana Fernardo e Rakitic mentre in difesa davanti a Bounou ci saranno Jesus Navas, Gudelj, Badé e Acuña.

Nella Juventus di mister Allegri qualche dubbio per il ruolo di punta dove Kean pare in queste ore favorito. Con lui Di Maria. Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot e Kostic dovrebbero formare la linea di centrocampo mentre davanti a Szczesny toccherà a Gatti, Bremer e Danielo.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — Siviglia-Juventus si giocherà, come detto, oggi giovedì 18 maggio 2023 alle ore 21.00 per la semifinale di ritorno di Europa League.

La gara sarà visibile su DAZN, scaricando la app su smart tv compatibile, su console di gioco come PlayStation e Xbox, o su dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.

La sfida di Europa League tra Siviglia e Juventus sarà visibile pure su Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (252 del satellite).

Juventus-Siviglia, infine, verrà trasmessa anche in diretta e in chiaro da Sky su TV8. In streaming sempre con DAZN, Sky Go e NOW.

Di seguito anche le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

SIVIGLIA (4-2-3-1): Bounou; Jesus Navas, Gudelj, Badé, Acuña; Fernando, Rakitic; Ocampos, Oliver Torres, Bryan Gil; En-Nesyri. All. Mendilibar

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Kean. All. Allegri