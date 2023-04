Tottenham, Paratici si è dimesso con effetto immediato

La decisione del dirigente dopo il ricorso respinto dalla FIGC in merito alla sua inibizione dopo le vicende in casa Juventus.

Fabio Paratici si è dimesso con effetto immediato dal ruolo di direttore sportivo del Tottenham. A seguito del mancato accogliemento del ricorso presentato alla FIGC e, dopo che la FIFA ha deciso di estendere la sua inibizione anche per i campionati di altri paesi, il dirigente ha preso la decisione di salutre il club spurs in quanto non in grado di adempiere ai suoi doveri.