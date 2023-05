Udinese-Napoli, la partita della festa scudetto trasmessa in tutto il mondo

Tutto il mondo sarà collegato con Udine, o meglio, con Udinese- Napoli . Ebbene sì, perché per la gara che potrebbe dare modo alla formazione partenopea di festeggiare lo scudetto verrà trasmessa davvero in ogni parte del globo.

In che modo? Chiaramente attraverso una copertura televisiva decisamente importante. La partita del Friuli, che potrebbe valere lo scudetto, verrà trasmessa in tutti i cinque continenti. Tutti collegati con la Dacia Arena giovedì 4 maggio 2023.

Per chi non sarà in Friuli e per chi non andrà al Maradona a vederla sul maxi schermo, ci sarà modo di assistere in televisione alla gara. Dall'America al Medio Oriente, senza dimenticare le principali nazioni europee: Inghilterra, Spagna, Germania, Polonia.