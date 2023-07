Uefa, Juventus verso l’esclusione dalla Conference League

Brutte notizie per la Juventus che potrebbe esser esclusa dalla coppe europee - Conference League in questo caso - per l'intera prossima stagione. Dopo aver scontato la penalizzazione in classifica in Serie A riguardanti il caso plusvalenze, i bianconeri dovranno ora fare i conti con la Uefa e le previsioni non sono benevole. Le indagini di Nyon hanno preso il via nella giornata odierna, per cui ancora non c'è alcuna notizia ufficiale. Ne sapremo certamente di più nel corso della prossima settimana ma la Juve rischia anche due anni senza coppe.