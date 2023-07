Van der Sar, la moglie: “Condizioni stabili e non è in pericolo di vita”

Ancora gravi le condizioni di Edwin Van der Sar, ex portiere della nazionale olandese che si ritrova in terapia intensiva per un'emorragia cerebrale. A riportare gli aggiornamenti del suo stato di salute è stato l'agente dell'ex Juventus, Rob Jansen. Queste le sue parole al podcast KieftJansenEgmondGijp: "Ha riportato un'emorragia cerebrale molto grave nel suo genere e, se dobbiamo dirci la verità, non è una cosa da poco. Ma noi siamo convinti che presto starà bene". A rendere noto l'incidente del portiere è stato l'Ajax e, presto, speriamo di ricevere notizie positive e confortanti. La moglie di van der Sar ha detto: “Edwin è ancora nel reparto di terapia intensiva, ma le sue condizioni sono stabili. Non c'è pericolo per la sua vita. Ogni volta che lo visitiamo, è socievole. Dobbiamo aspettare pazientemente per vedere come si evolve la sua situazione", ha detto Annemarie al servizio stampa dell'Ajax.