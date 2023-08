Vialli, il 10 settembre al Granillo una partita per ricordarlo

Si terrà a Reggio Calabria la partita di calcio "The Legend Gianluca Vialli", in memoria del compianto calciatore.

Nello stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, domenica 10 settembre 2023 (ore 21), si terrà la partita di calcio " The Legend Gianluca Vialli ", in memoria del calciatore di Nazionale, Cremonese, Sampdoria, Juventus e Chelsea, scomparso lo scorso 6 gennaio 2023.

Lo riporta l'ANSA che spiega come il match avverrà tra la Nazionale Azzurri di Alessandro Arena con la collaborazione di Nicola Elia Alvaro, agente e consulente delle figure sportive, di Biagio Maimone, esperto in comunicazione, e Il Dream Team "The Wine Of The Champions" di Fabio Cordella, con il Patrocinio del Comune di Reggio Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria e della Regione Calabria.