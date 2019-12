Wenger esalta Salah: “Come Messi perché…”

Mohamed Salah come Lionel Messi. Parola di Arsene Wenger. L’attaccante egiziano del Liverpool è stato paragonato al fresco sei volte Pallone d’Oro dopo la prestazione nel mondiale per club contro il Monterrey. L’ex manager dell’Arsenal parlando a beIN Sport ha lodato l’ex Roma trovando in lui sfumature dell’argentino.

COME MESSI – “Mi piace la sua evoluzione, la sua crescita nel modo di giocare. Ha avuto dei tocchi di classe contro il Monterrey da vero regista. Ha creato occasioni eccezionali”, ha detto Wenger che poi ha precisato: “C’erano sfumature di Lionel Messi in quel che faceva. Mi piace davvero Salah perché può segnare gol ma dare anche tanti assist ai compagni. Salah è il tipo di calciatore che ogni allenatore vorrebbe avere. Un giocatore completo”.

