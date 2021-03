Zambrotta vota Bernardeschi: “Può diventare un grande terzino. Pirlo? Serve tempo ma…”

Interessante intervista rilasciata dall’ex terzino anche della Nazionale Gianluca Zambrotta ai microfoni di Tuttosport. Da buon ex Juventus, non potevano mancare alcuni commenti sulla stagione dei bianconeri ed in particolare sul percorso del mister Andrea Pirlo e un’opinione personale su Federico Bernardeschi.

Zambrotta: tra Pirlo e Bernardeschi

“I grandi tecnici sono quasi sempre degli ex centrocampisti. Penso a Guardiola, Ancelotti, Conte… A Pirlo bisogna dare tempo, ha debuttato in panchina in una stagione senza precampionato. La cosa importante è che Andrea sia sempre sereno e convinto delle proprie idee. A me ricorda un po’ Ancelotti nei rapporti con i giocatori. Ha già vinto la Supercoppa ed è in finale di Coppa Italia. In campionato mancano ancora molte partite. I conti vanno fatti alla fine”, ha detto Zambrotta a proposito del mister bianconero.

Tra le idee proprio di Pirlo è il nuovo ruolo di Bernardeschi provato spesso come terzino, ruolo che era appunto di Zambrotta: “Se Federico si mette in discussione e si immedesima nel nuovo ruolo, ha tutto per diventare un grande terzino. Ha corsa, tecnica e potenza. Partendo da più lontano ha la possibilità di sfruttare al meglio queste qualità. Contro lo Spezia è entrato e ha confezionato due assist”.