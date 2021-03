Cagliari-Juventus diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Cagliari-Juventus si gioca oggi, domenica 14 marzo 2021 alle ore 18.00 per la 27^ giornata di Serie A. Sardi reduci da una serie positiva di tre risultati utili consecutivi sotto la guida del nuovo mister, ospiti che arrivano dalla delusione dell’uscita dalla Champions League.

Cagliari-Juventus, le probabili formazioni

Diverse defezioni in entrambe le squadre. Il Cagliari di mister Semplici si affiderà a Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Zappa, Marin, Duncan, Nainggolan, Nandez; Simeone, Joao Pedro. Out Pavoletti per squalifica. Nella Juventus, Pirlo opterà per Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. Scalpita Morata, grande protagonista nel match di campionato della scorsa settimana.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Zappa, Marin, Duncan, Nainggolan, Nandez; Simeone, Joao Pedro.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Cristiano Ronaldo.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Cagliari-Juventus si disputerà, come detto, questa sera domenica 14 marzo 2021 nel palcoscenico della Sardegna Arena di Cagliari. Il fischio d’inizio della gara, che sarà l’80^ in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 18.00.

La sfida Cagliari-Juventus sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della partita tra sardi e torinesi sarà curata da Federico Zancan, affiancato da Lorenzo Minotti al commento tecnico.

Per vedere la partita di Serie A tra rossoblù e bianconeri esistono altre soluzioni. Chi lo preferisse, grazie a Sky Go, potrà seguire Cagliari-Juventus anche in diretta streaming sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android.

Infine, esiste un’altra opzione per godere dello spettacolo del match odierno tra Cagliari-Juventus. La partita si potrà vedere la partita in streaming su Now Tv, il servizio live e on demand di Sky, che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui anche le gare di Serie A, a chi acquista uno dei pacchetti proposti.