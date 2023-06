Zanetti: “Lautaro resta all’Inter. Messi? Ecco cosa voleva per il suo futuro”

Parlando del bomber interista Lautaro, Zanetti ha garantito: "Lautaro è molto contento all'Inter. Non c'è niente con altri club".

Da argentino, come detto, non poteva mancare un parere sulla scelta di Messi di lasciare Parigi e andare in MLS: "Messi? Ha preso una decisione sportiva e familiare, andando negli Stati Uniti. Voleva stare tranquillo quindi sicuramente farà crescere molto la MLS".