Inter, Zanetti: “Inzaghi? Sa che andamento in campionato non è sufficiente”

Le parole del vicepresidente nerazzurro tra Champions, campionato e mister in vista del finale di stagione.

Intervista a DAZN per il vicepresidente dell'InterJavierZanettiin vista della sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Benfica ma anche sul finale di stagione dei nerazzurri in campionato.

MOMENTO - "Nonostante qualche difficoltà, soprattutto in campionato, io resto sempre positivo e fiducioso. Mercoledì (in Champions ndr) avremo una grandissima opportunità", ha esordito l'ex calciatore e capitano nerazzurro. "Rendimento diverso dell'Inter tra Coppa e Serie A? Difficile rispondere, è una domanda che ci facciamo anche noi. La cosa fondamentale è essere tutti compatti in vista della grande opportunità di mercoledì".

MISTER - "Ha dimostrato sempre grande professionalità, al di là del fatto che anche lui riconosce che l'andamento in campionato non è sufficiente guardando al valore della nostra squadra. Fra campionato e Coppe dobbiamo cercare di cambiare questa tendenza che non fa assolutamente bene", ha detto Zanetti.

TIFOSI - "Tifosi? Certamente li ringraziamo, ci hanno sempre sostenuto e ci sono sempre stati vicini. Dobbiamo sottolineare che San Siro è sempre stato pieno. Mercoledì saremo tutti insieme per cercare di arrivare a questa semifinale di Champions".