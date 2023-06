Arrivato in Turchia a gennaio 2023, Nicolò Zaniolo ha fatto in tempo a vincere il campionato, ritagliarsi il suo spazio e prendersi i preliminari di Champions col Galatasaray. Qui, il centrocampista italiano sta bene ma non nasconde che se dovessero esserci le condizioni giuste, per lui e per il club, direbbe sì al trasferimento, specie se alla Juventus.