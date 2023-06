Zeman: “Patteggiamento Juventus? Cose risolte all’italiana”

Zdenek Zeman torna a parlare della Juventus e del sistema calcio italiano. Al termine della sfida tra il suo Pescara e l'Entella, giocata ieri sera a Chiavari e valida per i playoff di Serie C, il tecnico boemo ha parlato ai microfoni di Calciomercato.com del recente patteggiamento giudiziario che ha riguardato i bianconeri in riferimento al filone manovra stipendi.

Il mister, a precisa domanda sulla situazione che ha visto coinvolti i bianconeri, poi punti con una multa, ha detto: "Alla fine le cose sono state risolte all'italiana, come spesso accade in questo paese. Si è deciso di non decidere perché forse così conviene a tutti", le parole di Zeman. "Ma quando un intero consiglio di amministrazione si dimette (il riferimento è a quello juventino e al suo ex presidente Andrea Agnelli, ndr) mi pare evidente che qualche cosa che non va debba esserci".