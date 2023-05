Zenga cambia vita e vola in Indonesia: “Ecco cosa farò”

Walter Zenga è pronto a cambiare vita e affrontare una nuova avventura. L'ex storico portiere e allenatore proverà a guidare una squadra come direttore tecnico. L'Uomo Ragno ha annunciato che ripartirà dall’Indonesia con questo ruolo, per lui, inedito. L’annuncio lo ha dato il diretto interessato a Sky: "Vado a mettere un altro carro armato nel mio Risiko, lo vado a piazzare in Indonesia, vado a fare il direttore tecnico di una squadra per i prossimi due anni", ha detto.