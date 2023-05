Addio Busquets? Il Barcellona ha individuato il sostituto perfetto in… Italia

L'addio di Sergio Busquets apre nuove frontiere al Barcellona, che ora deve correre ai ripari. Secondo quanto rivelato dal quotidiano spagnolo Sport, il Barça avrebbe già individuato un potenziale profilo capace di sostituire lo spagnolo, rivolgendosi direttamente al campionato italiano. I blaugrana avrebbero visto in Sofyan Amrabat il sostituto perfetto e testimonianza sono lo grandi prestazioni del centrocampista. In particolare quelle risalenti allo scorso dicembre, in occasione del Mondiale in Qatar. Tra Cheddira e Hakimi, anche Sofyan fu un fattore importante per la storica semifinale raggiunta dal Marocco.