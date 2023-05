Barcellona, Xavi al miele su Busquets: “Era un 10. Il più intelligente con cui ho giocato”

Ecco perché, in vista del match odierno contro l'Espanyol, mister Xaviha voluto spendere in conferenza stampa alcune parole al miele per quello che è stato in passato anche un suo compagno di squadra. "Per Sergio è molto importante andarsene vincendo una Liga e sentendosi fondamentale. Il suo addio influisce nella nostra squadra ma è una sua decisione, è la decisione di un mio amico, il giocatore più intelligente con cui ho giocato. È stato un 10 in tutto: condotta, allenamento, attitudine, nel calcio...", ha detto il mister sul centrocampista. "Posso dire che è il miglior centrocampista della storia del Barcellona, il miglior centrocampista che ho visto con i miei occhi. Non vederlo nelle nomination del pallone d'oro mi sembrava sempre un'ingiustizia. Dite che tra i migliori centrocampisti di sempre ci sono Iniesta e ci sono io, ecco io ci aggiungo anche Busquets".