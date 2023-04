Addio Onana in estate? L’Inter ha già trovato il sostituto in Serie A

Strapotere alle spalle della difesa ed una serie di parate da top europeo. Andre Onana è ora sui taccuini di tutti i top club d'Europa i quali sono pronti a fare pazzie. È stata lungimirante l'Inter lo scorso anno, quando a parametro zero lo strappò dall'Aiax per portarlo a Milano. Ora per il portiere si prospetta un estate di fuoco, con un'asta di mercato rivolta proprio sul suo conto e i nerazzurri corrono ai ripari. In caso di addio, secondo quanto rivelato da Sportmediaset, Inzaghi starebbe pensando a Vicario come possibile prossimo investimento.