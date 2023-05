Al-Hilal, offerto a Messi contratto faraonico: 500 euro al minuto!

Messi, sospeso dal club per un viaggio non autorizzato in Arabia, lascerà la Francia a fine stagione

Ormai l'avventura di Leo Messi al Psg è finita. Dopo che il club parigino ha deciso di sospendere l'argentino per il viaggio in Arabianon autorizzato dal club campione di Francia, il divorzio è cosa fatta. Il campione del mondo può continuare la sua carriera in Arabia Saudita dove sarà strapagato e avrà un contratto superiore a quello di Cristiano Ronaldo. La stampa sportiva saudita già sta facendo circolare anche gli importi del faraonico accordo tra l'Al-Hilal e Messi: si parla di 500 euro al minuto ben 114 più di CR7 che percepisce 386 euro al minuto, 200 milioni di euro a stagione. Contratto biennale da 300 milioni per Messi con una serie di bonus che includono anche un ruolo come per Ronaldo da "ambasciatore" del calcio saudita in vista dell'assegnazione dei Mondiali 2030, che moltiplicano gli introiti fino a raggiungere il miliardo di euro. Insomma Messi sarà il nuovo re di Riad.