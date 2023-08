Al-Ittihad, accelera anche la trattativa per Sergio Ramos

Sergio Ramos potrebbe finire in Arabia Saudita. È questa l'ultima possibilità che resta al difensore ex Real Madrid, rimasto svincolato dal Psg dallo scorso luglio. Per lui, in particolare, ci sarebbe l'Al-Ittihad dell'ex compagno Karim Benzema che proprio nelle ultime ore ha schiacciato sull'acceleratore e intende convincere il difensore. La trattativa si è sbloccata con l'uscita di scena del Galatasaray, destinazione che non convinceva Ramos, e ora appare tutta in discesa. Secondo il canale Al Kass, le parti hanno trovato l'accordo sull'ingaggio e sul trasferimento, l'unico dilemma rimane la durata del contratto. Il difensore vuole almeno tre anni, il club ne ha offerti due ma è un problema risolvibile.