Sfuma Sergio Ramos al Galatasaray: il difensore non era convinto

Il Galatasaray delle stelle fa all in su Sergio Ramosma la risposta è negativa. In Turchia sono alla ricerca di un difensore di livello e l'ex Real Madrid, da poco svincolato dal Psg, era una delle suggestioni più importanti. I negoziati erano stati sbrigati molto rapidamente e a Istambul non aspettavano altro che la fumata bianca dell'operazione, che pare non arriverà mai. Perché alla proposta di 6 milioni di euro l'anno, più bonus per prestazioni individuali e collettive, il 37enne non era ancora d'accordo. A questo punto, il club ha deciso di aprire i negoziati con vari club di Premiership e puntare su altri profili. A meno di clamorose sorprese, non sarà il Galatasaray il prossimo club di Sergio Ramos.