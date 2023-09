Al Ittihad per Salah, rilancio “astronomico”

Un no, ma tanta voglia di parlare "egiziano" in Arabia Saudita come confermato dall'Al Ittihad, che nelle ultime ore ha rilanciato l'offerta per Mohamed Salah. Come riportato da Sky Sports, il club saudita ha spedito una proposta da oltre 200milioni di sterline che spera possa finalmente convincere il Liverpool - e Klopp - a lasciar partire l'attaccante. In precedenza, i Reds avevano rifiutato la cifra di 120 milioni di sterline - circa 140 milioni di euro - per mantenere momo in squadra, con tanto di smentita da parte di Jürgen Klopp. Ora sarà difficile dire di no ad una proposta così elevata, anche se gli inglesi non avranno modo di sostituire il loro pupillo per mancanza di tempo. Il gong della conclusione del mercato è alle porte.