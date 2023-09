Al Ittihad, pronta offerta da 250 milioni per strappare Salah al Liverpool

L'Al Ittihad sta preparando un'altra offerta per Mohamed Salah. Secondo quanto riportato da SkySports, il club saudita è pronto a fare un'ultima avance per l'attaccante egiziano e spera di strapparlo al Liverpool con un'offerta da 250 milioni di euro. Una follia. In precedenza i Reds avevano rifiutato una prima proposta da oltre 100 milioni ed un'altra pari a 200 milioni, e quest'ultima pare possa fare la stessa fine. Secondo la fonte infatti, il club inglese non ha alcuna intenzione di vendere il suo attaccante di punta a stagione in corso e farà di tutto per trattenerlo. Ma 250 milioni sono una cifra fuori da ogni logica. Per cui, secondo altri media, a Liverpool starebbe prendendo quota l'idea di vendere Salah per poi reinvestire il ricavo su Kylian Mbappé la prossima estate. Staremo a vedere.