Liverpool, Klopp non molla: “Non se ne va Salah, resta con noi”

Dall'Arabia arrivano conferme riguardo il trasferimento, ma l'allenatore non molla: "È un nostro giocatore e vuole giocare qui, a Liverpool"

Il trasferimento di MohamedSalah all'Al Ittihad rimane un'incognita cui solo il tempo potrà dar risposta. Perché dall'Arabia si danno convinti dell'approdo sempre più vicino dell'egiziano, mentre a Liverpool rimangono sempre della stessa idea: "Salah rimane". Ipotesi confermata anche dall'allenatore dei Reds Jürgen Klopp, che al termine della sfida contro l'Aston Villa ha dichiarato: "Oggi ha giocato da prima punta e ha fatto bene. Non ho mai avuto dubbi sulla lealtà di Momo nei confronti del club. Questa voce di mercato ha sollevato un polverone ma noi siamo calmi e sereni. Lo confermo di nuovo, è un nostro giocatore e vuole giocare qui" ha detto ai microfoni di Sky Sports. Fonti saudite invece attendono il giocatore, convinte del buon esito del trasferimento e dando per certa la titolarità di Salah per la sfida contro l'Al-Okhdood Club. Beh, vedremo chi avrà ragione.