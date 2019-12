Ancelotti ci riprova: ora vuole James Rodriguez all’Everton

James Rodriguez è un vecchio pallino di Carlo Ancelotti. Il tecnico, la scorsa estate, ha fatto di tutto per cercare di portare il colombiano al Napoli, senza però fortuna. Adesso, esonerato dagli azzurri ed approdato all’Everton, l’allenatore starebbe spingendo per l’acquisto del fantasista con la dirigenza dei Toffees. Rodriguez gode infatti della stima di Carletto, che ne apprezza le indubbie qualità tecniche e tattiche. Nelle prossime settimane, secondo quanto riporta il Daily Mail, l’Everton potrebbe presentare un’offerta al Real Madrid per il giocatore, con il club spagnolo che però, almeno al momento, non sembra intenzionato a privarsi del colombiano.

