Arabia Saudita, il nuovo obiettivo è un campione del Bayern Monaco

OBIETTIVOMÜLLER: L'idea del trasferimento arriva direttamente dal presidente della Lega professionale saudita, Carlo Nora, il quale ne ha parlato ad un'intervista. "Thomas Müller verrà in Arabia? Magari da free agent e a parametro zero nel 2024? Non saprei, ma perché no? Non c'è assolutamente nessuna ragione per cui nessuno vorrebbe unirsi alle nostre squadre. Diamo il benvenuto a chiunque possa migliorare il valore e la qualità della nostra lega". L'attaccante andrà in scadenza con il Bayern Monaco proprio al termine di questa stagione e le intenzioni non sono ancora chiare. Secondo Bavarian Football Works, in passato Müller ha rifiutato una proposta dall'Arabia e difficilmente si convincerà, ma questo è tutto da vedere.