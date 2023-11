Arabia Saudita, nel mirino un top player del Manchester United

L'Arabia Saudita si appresta ad esser la protagonista anche della prossima sessione invernale di calciomercato. E lo farà attingendo ancora una volta dalla Premier League, come più volte è già capitato in passato. Di recente abbiamo parlato dell'interesse per Kevin De Bruyne, ora si passa all'altra sponda di Manchester, quella dello United. Secondo quanto riportato da un media saudita, l'ultimo nome finito nel mirino della Saudi Pro League è quello di Bruno Fernandes. Il portoghese non vive un gran momento in Inghilterra, dove è persino capitano dei red devils, e potrebbe decidere di cambiare casacca. Per sedersi a tavolo con lo United saranno necessari almeno 100 milioni di euro, una sciocchezza per certi club originari del medio oriente. La vera difficoltà starà però nel riuscire a convincere il calciatore che all'età di 29 anni non sarebbe convinto di lasciare l'Europa, ma dietro un assegno a più zeri...