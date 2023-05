Arnautovic, via dal Bologna ma futuro ancora in A: due big ci provano

Potrebbe essere ancora in Serie A ma non al Bologna il futuro di Marko Arnautovic . Le ultime indiscrezioni, infatti, parlando di un possibile addio al club rossoblù a fine stagione con interessamento di due big italiane per lui.

Il centravanti è conteso, a quanto pare, da Milan e Roma che potrebbero farsi avanti al termine di questa annata. In tal senso, anche il mister dei rossoblù Thiago Motta ha, di fatto, liberato il giocatore in caso di possibili e concreti affondi da parte di squadre "che giocano in Europa".

"Marko come tutti gli altri gioca quando sta bene se può essere utile alla squadra. Avete parlato tantissimo di lui, l’avete già messo in altre squadre mentre stiamo pensando alla Cremonese. Non abbiamo nessun problema personale, sono solo scelte tecniche, è quello che vedo nel campo e sono scelte per il bene del Bologna. Se dovessero arrivare squadre per Arna che ha 34 anni, squadre che puntano o giocano in Europa, penso che sia doveroso, sarebbe giusto che lui possa avere una grande opportunità per giocarci. In ogni caso, se sta bene gioca, punto", le parole dell'allenatore del Bologna.