Balotelli, futuro lontano da Brescia? La MLS chiama: “Mario, ti prego, vieni da noi”

Mario Balotelli sta vivendo una parentesi molto negativa al Brescia, non tanto per le prestazioni personali sul campo quanto per l’ambiente attorno a sé. Dopo i vari insulti e cori di Verona, negli ultimi tempi si sono aggiunti il litigio in allenamento con mister Grosso e le frasi infelici del presidente delle Rondinelle Cellino sul suo conto. Anche se non ci sono segnali che a gennaio possa già cambiare aria, l’attaccante è molto ambito in MLS e a rivelarlo è il sito ufficiale della Lega nordamericana MLSSoccer.com, che ha scritto così: “Mario Balotelli, ti prego, vieni in MLS”. Insomma, è proprio il portale del campionato statunitense a lanciare l’indiscrezione di mercato: sulle tracce del classe 1990, a quanto pare, ci sarebbe il Toronto, ex squadra di Giovinco.