Barcellona, Cancelo può restare. Il prestito non è un vincolo

Joao Cancelo potrebbe non far ritorno al Manchester City. Il terzino portoghese, di proprietà proprio dei citizens, è stato mandato in prestito ad inizio stagione al Barcellona. In Spagna ha finalmente trovato la sua dimensione, sollevando drasticamente l'asticella e mettendo in mostra prestazioni di alto livello. Così, il mistero riguardo il futuro del calciatore si infittisce ancora di più. Perché da un lato il Barça non dispone di grandi risorse economiche per riscattarlo a pieno titolo senza dover stringere i conti. Dall'altro, secondo quanto riportato da Football España, gli interessi per le grandi uscite di Cancelo con la maglia del Barcellona non aiutano neanche un rientro al Manchester City. In quest'ottica, secondo la fonte, le probabilità si dirigono più verso una permanenza in Spagna con i due club che saranno in grado di giungere ad un accordo. Se ne riparlerà meglio successivamente, al termine del prestito segnato per giugno 2024.