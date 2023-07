Barcellona ci prova per Kylian Mbappé

Non smette di stupire il caso Kylian Mbappé. Che l'attaccante lascerà il Psg appare una verità ormai assodata, ma quale sarà la sua prossima squadra? Tutti gli indizi portano a Madrid, dove il Real che lo ha corteggiato per anni si strofina le mani alla possibilità di ingaggiarlo a parametro zero. Ma sempre in Spagna c'è anche il Barcellona che prova lo sgarbo ai rivali. Secondo quanto riportato da L'Equipe, nelle prossime ore ci saranno dei contatti tra Psg e Barça per discutere dell'operazione e giungere ad un accordo. Trattativa che potrebbe basarsi sull'inserimento di diverse contropartite tecniche, così da far abbassare il prezzo e liberarsi di tanti calciatori considerati superflui. Poi la palla passerà all'attaccante.