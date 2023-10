Barcellona, fari in casa De Zerbi: piace Mitoma

In casa Barcellona si pensa già al mercato: per l'attacco il nuovo obiettivo è il giapponese del Brighton

Mentre i vicini di casa del Real Madrid si godono la nuova stella Jude Bellingham e valutano verso chi indirizzare il mirino per l’attacco, tra Kylian Mbappé e Erling Haaland, a Barcellona è spuntato un nuovo obiettivo di mercato per la prima linea.

L’esterno offensivo giapponese classe '97 milita dal 2022 nel Brighton di De Zerbi, che lo prelevò dall'Union Saint Gilloise, e viene visto come l’uomo ideale per il calcio di Xavi e per il suo tridente per le sue qualità in dribbling partendo dalla fascia sinistra.